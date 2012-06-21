Хакери викрали персональні дані учасників АТО, зламавши комп'ютер підрозділу Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.
«Ми встановили комп’ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, що була розміщена не тільки на пристрої, а й в усій локальній мережі підрозділу. Зараз ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки», — заявив начальник департаменту Кіберполіції Сергій Демедюк.
«Користувач соцмережі під вигаданим ім’ям пропонував завантажити архіви з персональною інформацією учасників АТО», — повідомив пан Демедюк.
Кіберполіція визначає шляхи ураження комп’ютера вірусом та встановлює причетних до хакерства.