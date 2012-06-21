Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Прокуратура Черкаської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 6 членів організованої групи, які обвинувачуються в шахрайстві.
Слідством установлено, що організована група, до складу якої входило 6 жителів Черкащини, з березня 2016 року до 14 березня 2018 року шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману заволодівали грошовими коштами користувачів одного з веб-сайтів у мережі Інтернет. Шахраї діяли під приводом укладення та виконання угод купівлі-продажу автозапчастин на території Черкаської та Одеської областей. Своїми протиправними діями вони завдали матеріальної шкоди громадянам на загальну суму понад 66 тис. грн.
Діяльність організованої групи припинено працівниками прокуратури Черкаської області спільно з Черкаським відділом протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції ДКП НП України та Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області.
За вчинене винним особам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.