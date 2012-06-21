Володарем нагороди КМКФ «Молодість» — «Скіфського оленя» став режисер художнього фільму «Кіборги» Ахтем Сеїтаблаєв. Цю нагороду він отримав як приз глядацьких симпатій за підсумками голосування під час Днів українського кіно у Верховині.
Там провели голосування, надрукували бюлетені з оцінками від одиниці до п’яти. І переможцем з фантастичною оцінкою 4,95 бала стали «Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва. «Чужу молитву» цього митця також було представлено на фестивалі. Стрічка опинилася на другому місці, отримавши 4,93 бала, поділився генеральний директор кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі на брифінгу в Укрінформі.
«Твоя творча робота і та, яку ти проводиш як громадянин України, твій патріотизм заслуговують багатьох нагород. Сподіваюся, цей маленький «Скіфський олень» стоятиме колись поряд з «Оскаром», — побажав режисерові Андрій Халпахчі. За його словами, всі сім різножанрових картин, привезених на фестиваль, мали успіх, що засвідчує щире бажання людей дивитися українське кіно.
У майбутньому фестиваль у Верховині хочуть зробити постійним. Для нього планують зробити окрему нагороду, скажімо, «Бурштинового Миколая».
«Урядового кур’єра»