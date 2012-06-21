Днями Національний банк України презентував пам’ятну монету «Захисникам Донецького аеропорту». За словами начальника відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту грошового обігу НБУ Тамари Лошманової, карбування цих монет є своєрідною подякою українським солдатам, що захищають мирний сон українців: «Ми пишаємося нашими героями та дякуємо за звитягу, любов до Батьківщини, готовність до самопожертви. Упевнена, що героїчні вчинки українських солдат назавжди відкарбовані в історії України так, як вони відкарбовані на монеті НБУ».
У презентації окрім художників, авторів ескізу, взяли участь командир однієї з бригад десантно-штурмових військ полковник Євген Мойсюк, який керував обороною об’єкта, і українські «кіборги» — сержант Олександр Берещук, молодший сержант Володимир Домбровський та АТОвець, який пройшов Дебальцеве, Володимир Ровенко (нині гравер Монетного двору Національного банку). «Дуже символічно і правильно, що мужність і незламність наших воїнів в прямому сенсі викарбувана на монетах нашої держави», — наголосив Євген Мойсюк.
Монета вийшла в обіг мільйонним тиражем. І придбати її можна за номіналом — 10 гривень. На аверсі у центрі розміщено стилізовану композицію — дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів; на дзеркальному тлі написи: «За честь! За славу! За народ!». На реверсі — розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор; праворуч — прострілена арматура з вертикальними написами: КІБОРГИ. UA та період оборони Донецького аеропорту. Пам’ятна монета увійшла в серію «Збройні сили України», до якої ще планують випустити «День українського добровольця» та «100-річчя створення Українського військово-морського флоту».