За добу, що минула, в Києві на коронавірусну інфекцію захворіли 52 людини. З них шестеро медиків. На жаль, 2 людини померли. Загалом від початку карантину у Києві від COVID-19 померли 42 людини.
Про це під час брифінгу 14 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Нині в столиці вже 2012 людей мають підтверджене зараження на коронавірус.
За добу захворіла 31 жінка віком18-81років і четверо дівчат від 6 до 16 років, а також 15 чоловіків 23-80 років і двоє хлопчиків 12 і 16 років.
До лікарень міста доправлено шість пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за добу 20 киян. Загалом від початку пандемії вірус здолали 189 жителів міста.
Найбільше свіжих випадків зараження зафіксовано у Дарницькому районі – 11, Дніпровському – 8, а також у Деснянському та Голосіївському – по 7.
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«Урядового кур’єра»