Кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевалила за три мільйони чоловік. 27 квітня було зареєстровано 3 002 303 випадків захворювання смертельною інфекцією, а летальність становила 206 887 осіб або 6,92 відсотка.
За даними Університету Джонса Хопкінса, серед лідерів за кількістю інфікованих — США, де виявлено майже 973 тисяч хворих COVID-19. У п'ятірку лідерів увійшли: Іспанія — 229 тисяч чоловік, Італія — 199 тисяч, Франція — 162 тисячі, Німеччина — 158 тисяч.
За ними йдуть Великобританія — 154 тис хворих коронавірусів, Туреччина — 110 тисяч, Іран — 91 тисяча і Росія — 87 тисяч осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»