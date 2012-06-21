За добу, що минула, у Києві на коронавірус захворіло ще 77 людей. З них 15 — медики. Загалом нині у столиці підтверджений діагноз захворювання на COVID-19 мають уже 3210 осіб.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Київський міський голова Віталій кличко.
За добу захворіли 39 жінок віком від 22 до 78 років і 9 дівчат від 1 року до 17 та 26 чоловік від 24 до 82 років і троє хлопчиків, одному з яких 2 роки, і двом по 13.
До лікарень міста госпіталізували 11 хворих, решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 93 жителя столиці. Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 849 киян.
Цього разу найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 15, у Подільському 12, а у Шевченківському — 10 випадків.
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«Урядового кур’єра»