У липні 2020 року кількість користувачів соцмереж вперше перевалила за половину населення Землі. Тепер воно становить 3,96 мільярда осіб (51% від людства).
Про це йдеться в звіті We Are Social і Hootsuite. Відзначається, що досягнення виглядає ще значніше, якщо врахувати, що в соціальних мережах не можна реєструватися людям віком до 13 років. Тобто соцмережами користуються приблизно 65% «правомочного» населення.
Загалом, за останній рік аудиторія соціальних мереж по всьому світу зросла на 10,5%. Кожен день на таких майданчиках реєструється мільйон нових користувачів – 12 осіб в секунду.
У різних регіонах Землі відсоток тих, хто користується соцмережами різниться. У Північній Америці, наприклад, користувачами є 82% населення, яким більше років, а ось в Центральній Африці – всього 12%.
Найпопулярніша соцмережа в світі – Facebook (2,6 млрд користувачів). За нею йдуть YouTube і WhatsApp (2 млрд).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»