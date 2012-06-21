У столиці значно зросла кількість досліджень ПЛР-тестами. За період пандемії мобільні бригади медиків Києва відібрали майже 14 тисяч зразків біоматеріалів. А у Київському міському лабораторному центрі МОЗ України провели понад 25,2 тисячі перевірок на COVID-19.
Про це під час брифінгу 26 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, в середньому за добу в центрі досліджують майже 700 зразків. А ось учора, наприклад, їх було понад 1,2 тисячі. Тож показник охоплення тестуванням жителів столиці становить 48 осіб на 100 тисяч населення, при нормі – 12 осіб на 100 тисяч.
За спостереженнями лікарів, найдовше одужують від вірусу немовлята й діти перших років життя. Тож нині в Києві одужали лише 9% дітлахів з тих, які захворіли від початку пандемії. Зазвичай вони лікуються понад місяць.
Найвищий же відсоток з тих, хто одужав, – люди віком 30-49 років. Серед них вилікувалися вже 16%. Проте їх, на жаль, і найбільше серед інфікованих – майже 39%.
Найскладніше вилікуватися від COVID-19 пацієнтам, яким понад 65 років. Їх у столиці нині одужало понад 13%. Проте серед них і найбільше летальних випадків.
Тож берегтися й дотримуватися правил карантину слід усім, резюмував Віталій Кличко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»