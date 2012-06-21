Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Загальна кількість вакансій в Україні у квітні 2020 року порівняно із березнем знизилася на 22%. Таку заяву зробили фахівці відомого сайту з пошуку роботи Jooble.
Нагадаємо, що за інформацією столичної влади та центрів зайнятості Києва, наразі у місті нараховується на 34 тисячі вакансій менше, ніж це було на початок травня 2019 року. У столиці також є найбільшою середня заробітна плата серед усіх регіонів України — близько 18 тисяч гривень.
Фахівці Jooble зазначають, що нині роботодавці продовжують шукати потенційних водіїв таксі, логістів, IT-фахівців, токарів, кравців, пакувальників, менеджерів з продажу, касирів, бухгалтерів і, навіть, охоронців.
Аналітики сайту також повідомляють, що у квітні 2020 року була значно меншою активність пошукачів віддаленої роботи. Таких виявилося на 12% менше, ніж це було у березні.
Як зазначав «Урядовий кур’єр», найбільші зарплати, які пропонують сьогодні роботодавці потенційним працівникам виявилися у працівників IT-галузі — 23 тисячі гривень на місяць.
Найнижчими зарплати були у лікарів, медичних сестер та молодшого медичного персоналу і становили в середньому трохи більше 8 тисяч гривень.