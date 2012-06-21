За останню добу кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі виросло на 830 тисяч і перевищила 146,05 мільйона осіб. Про це в неділю, 25 квітня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Від COVID-19 по всьому світу за добу померли понад 12,9 тисяч осіб. Загальна кількість летальних випадків перевищила 3,09 мільйона. Ця статистика враховує тільки офіційні дані, які направляють у ВООЗ держави.

Близько 44% випадків зараження за останню добу припали на Південно-Східну Азію. На другому місці – Північна і Південна Америка, на третьому – Європа.

На першому місці за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом залишаються США – більш 31,65 мільйона осіб з початку пандемії. Далі йдуть Індія, Бразилія, Франція і РФ.

Раніше "Профіль" писав, що загальна кількість заражених коронавирусной інфекцією в Росії за станом на 25 квітня становить 4762569 чоловік. За останню добу в країні виявили 8780 нових випадків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»