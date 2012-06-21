Згідно з даними Reuters, кількість випадків на COVID-19 перевищила 11 мільйонів, що стало ще однією віхою в поширенні цієї хвороби.
За інформацією інституту Джона Хопкінса, який веде статистику захворювання коронавірусу в режимі онлайн, станом на 0.30 за київським часом суботи, у світі від COVID-19 загинуло 523 562 особи, що приблизно дорівнює кількості смертельних випадків від грипу, що реєструються щорічно.
Як відзначають експерти, пандемія вступила в нову фазу: в Індії і Бразилії зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження в день, що створює серйозне навантаження на медичні ресурси. У деяких країнах спостерігається відновлення поширення інфекцій, що змушує владу частково відновлювати обмежувальні заходи. На думку експертів, пандемія може повторитися в 2021 році.
Нагадаємо, що в четвер 40 з 50 американських штатів повідомили про різке зростання випадку захворювання COVID-19 напередодні національного свята – Дня незалежності США, який відзначається 4 липня. Цей сплеск випадків зараження, відзначає The Associated Press, частково пояснюється тим, що багато американців перестали використовувати маски і слідувати правилам соціального дистанціювання, а в останні кілька тижнів майже половина штатів зняла обмежувальні заходи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»