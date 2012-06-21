Понтій Пилат був римським префектом (правителем) Іудеї близько 26-37 м н.е. і найбільш відомий тим, що головував на суді над Ісусом, як описано в Біблії.

«У християнській традиції Понтій Пилат назавжди пов'язаний з однією подією», – писав Уоррен Картер, професор Нового Завіту зі Школи богослов'я Брайта в Форт-Уерт, штат Техас, у своїй книзі «Понтій Пилат: портрети римського правителя» (Liturgical Press, 2003). Пилат «використовував свою життєву силу як губернатора, щоб стратити Ісуса з Назарета в Єрусалимі близько 30 року».

Незважаючи на його біблійну славу, про Пилата мало що відомо. Нині збереглося мало історичних документів і артефактів, що свідчять про його життя.

«Маючи таку обмежену інформацію, ми не можемо написати біографію Пилата, проникнути в його голову, зрозуміти, його світосприйняття», – писав Картер. «У нас просто немає основної інформації про нього, не кажучи вже про те, що дозволило б нам зрозуміти його психологічний образ і поведінку».

Через століття після смерті Пилата деякі християни розвинули позитивний образ префекта, і кілька церков навіть визнали його святим. Проте, збереглися записи першого століття, які розповідають що префект, який був готовий застосувати смертну кару проти беззбройних демонстрантів і який так жорстоко керував розправою, що його відкликали до Риму.

Збережені записи майже нічого не розповідають про життя Пилата до того, як він став префектом Юдеї, чи після того, як його відкликали до Риму.

«На підставі інформації про інших римських прокураторів і про те, як римська імперська система зберігала контроль, ми можемо розумно припустити, що у Пилата, ймовірно, була якась військова кар'єра, в якій він, швидше за все, відрізнявся в деякому сенсі як офіцер», Картер написав. «Ми також можемо бути достатньо впевнені, що він належав до верхівки римського суспільства, що його сім'я була багатою».

У книзі апостола Матвія йдеться, що дружині Пилата приснився сон про Ісуса. «У той час як Пилат сидів на місці в судді, його дружина послала йому це повідомлення: «Не май нічого спільного з цією безневинною людиною, тому що я сьогодні багато страждала уві сні через нього». Матвія 27: 19.

Давні письменники Філон (20 р до н.е. – 50 р н.е.) і Йосип Флавій (37-100 рр. н.е.) описали випадки, коли Пилат ображав євреїв. Філон писав, що у Пілата були встановлені щити, присвячені імператору Тиберію, в палаці Ірода в Єрусалимі. Народ Єрусалиму образився на це, хоча історики не зовсім впевнені, чому. Стародавні єврейські звичаї забороняли вшанування або публічний показ людських зображень, і цілком можливо, що видатне зображення імені імператора було розцінено як порушення релігійного звичаю.

Філон стверджував, що жителі Єрусалиму протестували проти демонстрації щитів і відправляли листи римському імператору Тиберію з проханням знести щити. Тиберій написав Пилату, засуджуючи його рішення виставити щити, і наказав прибрати їх. Філон писав, що Пилат боявся, що люди скажуть Тиберію про «підкупи, образи, грабежі, тортури, страти без суду і слідства, прояви не людської жорстокості», яку Пилат нібито коїв. Незважаючи на свій страх, Пилат не зняв щити, і невідомо, чи розповідали люди Тиберію про нехтування Пилатом наказу імператора.

Йосип Флавій розповів про інш, більш серйозний інцидент, коли в Єрусалимі були виставлені прапори з іменем і, можливо, зображенням Тіберія.

У книзі Йосипа «Єврейська війна» древній історик писав, що демонстрація прапора «викликала великий ажіотаж серед євреїв, оскільки ті, хто був поруч, були вражені цим видовищем, а це означало, що їх закони порушені. До розлюченої міської юрби приєднався величезний натовп людей з усієї Іудеї».

Люди просили знести прапори. Коли Пилат відмовився, люди пішли до нього додому і залишалися на вулиці протягом п'яти днів, спавши на землі.

Пилат змусив солдатів оточити протестуючих і погрожував вбити їх, якщо вони не змиряться з прапорами. «При цьому євреї, як за згодою, впали на землю і зігнули свої шиї, вигукуючи, що вони готові бути вбитими, але не порушать закон», – писав Йосип. Пилат змирився, наказавши прибрати прапори з Єрусалиму.

Джозефус також стверджував, що Пилат використовував гроші зі священної скарбниці для будівництва акведука, що ще більше розлютило єврейську спільноту проти нього. Це розлютило народні маси, і вони пішли до суду і кричали «Геть, Пилата!».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»