Минулого тижня Ужгород широко відзначав 100-річний ювілей здобуття Польщею незалежності. Генеральне консульство цієї країни в Україні влаштувало урочистий прийом для представників ділових кіл, митців, громадських діячів краю за Карпатами. А також в обласному центрі панувало польське кіно.
Як повідомив на відкритті Днів польського кіно Генеральний консул Рафал Вольскі, перегляди творів кіномитців його країни стали традиційними для львів’ян та івано-франківців: там вони нещодавно пройшли вже всьоме. А от на Закарпатті — вперше. «Тут Польща повинна бути більше присутня, — додав він. — Я ще мрію про те, щоб окрім присутності у культурному вимірі, яка найлегша, настало зміцнення наукової співпраці з вишами цього краю та зміцнення співпраці в бізнесі».
В Ужгороді показали фільми, які вийшли на екрани цього та минулого року, є лауреатами престижних кінопремій в країні та за кордоном. Зокрема стрічка «Тиха ніч» режисера Пьотра Домалєвского торік здобула головну премію національного фестивалю «Золоті Леви» у Ґдині. Тематика фільму близька українцям, адже висвітлює складні долі трудових мігрантів, руйнівний вплив алкоголю на життя сімей.
Один з найкращих залів обласного центру — галерея «Ілько» — заповнювався вщерть також завдяки символічній вартості квитків. У перервах між демонстрацією стрічок та по закінченні сеансів глядачі знайомилися з виставкою сюрреалістичних фотографій Яцека Копровіча. Люди із захопленням слухали музику з польських кінофільмів, авторами яких є режисери-класики Анджей Вайда і Кшиштоф Зануссі. Мелодії звучали в джазовому стилі у виконанні польського гурту Human Things.