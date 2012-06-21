У Саржиному яру в Харкові, який із колись занедбаного пустиря останніми роками перетворили на улюблене місце відпочинку, того дня було особливо людно. Більшість відвідувачів — учні школи №50 та школи-інтернату №14, котрі з радісним очікуванням незвичайних дійств на запрошення Східного територіального управління Національної гвардії прийшли до Саржиного яру, щоб побачити показові виступи кінологів Нацгвардії й поспілкуватися з чотирилапими помічниками військовиків.
На майданчику для вигулювання собак до імпровізованої вистави підготувалися чотири кінологічні пари. Погляди дітвори, звісно, були прикуті до двох бельгійських і двох німецьких вівчарок, яких разом з вихователями-кінологами визнано найкращими. Вони вже третій рік поспіль утримують лідерство.
Школярі із захватом спостерігали, як за чіткими командами службові собаки вправно і без затримок долають смугу перешкод, безпомилково знаходять вибухові речовини та гільзи і навіть виконують циркові номери відповідно до курсу загального дресирування. Та найзахоплюючішим був виступ із затримання умовного порушника. Тут уже діти не могли стриматися від бурхливої підтримки чотирилапих.
Після видовищних виступів начальник кінологічної служби Слобожанської бригади Анатолій Сабодаж розповів про вимоги до підготовки собак для служби в Нацгвардії. Було цікаво дізнатися, що навчальний курс собаки проходять з дев’ятимісячного віку у спеціальному навчальному центрі. Чотирилапих помічників для пошуку вибухових речовин тренують 4,5 місяця. Після закінчення курсу та отримання сертифіката вони виконують службові завдання.
За словами директора школи №50 В’ячеслава Крохмаля, діти дуже люблять тварин, і коли дізнаються про запланований захід, виявляють бажання прийти у Саржин яр.
Як зазначив офіцер цивільно-військового співробітництва Східного територіального управління Національної гвардії України Микола Побережний, такі заходи спільно з Харківською міською радою та обласною владою вже стали традиційними.