У Житомирі на базі оновленого кінологічного центру провели чемпіонат з багатоборства кінологів-поліцейських, адже тут є всі умови для підготовки службових собак та фахівців для роботи з ними. Отож Житомирщина може стати постійним місцем проведенням подібних змагань, на яких учасники набиратимуться досвіду і знань, а керівники поліцейських структур з інших областей наочно бачитимуть, що і як можна зробити для якомога ефективнішого використання службових собак у правоохоронній роботі.
На жаль, багато хто вважав, що, на відміну від часів, зображених у колись легендарному кінофільмі «До мене, Мухтар!», нині собаки для розкриття злочинів уже не потрібні. Навіть найдосвідченіший пес не зарадить у випадку, коли вбивця чи злодій пересувається автомобілем чи мотоциклом. Однак для виявлення вибухівки, зброї, наркотиків чи пошуку нашвидкуруч прихованого трупа людини собачий ніс донині є незамінним і безальтернативним інструментом.
Лише за вісім місяців цього року ужинком кінологів України стали понад 1,5 тисячі вибухових пристроїв та 176 кілограмів вибухівки, 325 одиниць вогнепальної зброї, 303 тонни (!) наркотичних речовин, що красномовно свідчить — собаки на поліцейській службі не марнують витрачених на них коштів. Хоча лише на харчування кожної з них щомісяця витрачають 800 гривень. Крім того, у разі повідомлень про мінування будівель тільки завдяки використанню чотирилапих помічників вдається в стислі терміни перевірити величезні площі приміщень. Навіть найдосвідченіші фахівці фізично не здатні оглянути сотні закапелків, необережним рухом не спровокувавши при цьому цілком вірогідний вибух. Але це під силу спеціально навченим собакам, які реагують на запах вибухових речовин.
У відділенні кінології при Житомирському навчальному центрі підготовки поліцейських у результаті масштабної реконструкції створено належні умови для комфортного проживання 40 кінологів-курсантів та їхніх вихованців. Оновлення матеріальної бази тривало півтора року і обійшлося у 2,5 мільйона гривень. Та, як засвідчило проведення тут всеукраїнського чемпіонату, Житомир відтепер став кінологічною столицею України. Здобуті під час навчання навики перетворюють собак на точний інструмент виконання бойових завдань. А кінологів у поліцейській уніформі — на незамінних фахівців, завдяки роботі яких по свіжих слідах розкривають злочини та ставлять надійний кордон протиправному переміщенню зброї, вибухівки і наркотиків.