Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
40 випадків захворювання на кір зареєстровано від початку року на Рівненщині: це 30 дітей та 10 дорослих.
Хворіють переважно діти від року до чотирьох, 70 % із них не мають щеплень, – каже головний епідеміолог Рівненщини Віктор Мороз. – Чудодійного рецепта не існує: тільки вакцинація.
До речі, днями надійшли й вакцини: 7 тисяч доз бельгійської КПК (кір, паротит, краснуха). А на додачу – 8 тисяч 250 доз протиполіомієлітної вакцини від французького виробника. Їх уже розподілено між районами області.