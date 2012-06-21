Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За даними управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації, з початку року в області зареєстровано 394 випадки захворювання на кір. Порівняно з минулим роком це в рази більше, адже в першому місяці 2018 року – було лише двоє хворих.
Наразі переважну більшість захворілих на кір становлять дорослі – 237 осіб, що становить 60% від загальної кількості захворілих.
Фахівці управління ХОДА проводять роботу щодо уточнення кількості осіб, які підлягають щепленню проти кору за епідемічними показаннями, та особам до 30 років. На сьогодні наявна інформація по 8 тисячах осіб. Щеплення отримали майже 3 тисячі. На напруженість імунітету до кору обстежено 1,5 тисячі мешканців.
«Станом на 1 лютого на Харківщині проведено щеплення 5384 дітям. Щеплення дитячому та дорослому населенню проводяться у 426 кабінетах щеплень закладів охорони здоров’я первинної ланки. На сьогодні область повністю забезпечена вакциною виробництва Бельгії для проведення щеплень проти кору. У наявності 86800 доз», – розповіли в управлінні охорони здоров’я, та уточнили, що дорослі, які не щеплені проти кору і мали контакт з хворими на кір, можуть протягом 72 годин з моменту контакту з хворим бути щеплені за місцем проживання.
Жителям Харківщини пропонують зробити аналіз на напруженість імунітету проти кору. В обласному лабораторному центрі таке дослідження коштуватиме 47 гривень – втричі дешевше, ніж у приватних клініках. Коштом обласного бюджету заклад забезпечено всім необхідним для проведення лабораторного дослідження.
Випадків смертності від кору в Харківській області не зареєстровано.
ДОВІДКА «УК». В Україні, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, на кір захворіло понад 54 тисячі людей. З початку року від ускладнень кору в країні померло 16 осіб.
На Харківщині останній епідемічний підйом захворюваності на кір був зареєстрований у 2014 році, коли захворіло 128 осіб. У 2015 році на кір захворіла 1 особа, у 2016 році випадків не зареєстровано. У 2017 році було зареєстровано 11 випадків захворювання на кір, серед яких – 8 дітей та 3 дорослих.
У 2018 році в Харківській області зареєстровано 627 випадків кору, в тому числі у місті Харків захворіло 289 осіб, 20 жителів захворіли в районах області та 338 осіб – у місті Люботин. Серед захворілих не мали щеплень проти кору 386 осіб, що складає 62%.