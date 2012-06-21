У третьому кварталі продаж електромобілів у світі становив 287 тисяч екземплярів. Це на 63% більше порівняно з результатами минулого року та на 23% більше, ніж у попередньому кварталі.
Про це повідомляє «Bloomberg».
Абсолютним лідером у масовому придбанні електрокарів став Китай. За останній квартал в країні продали понад 150 тисяч авто.
«Китайський уряд нині зацікавлений у продажу електричних транспортних засобів. Однією з причин є рівень забруднення повітря в містах. Також Китай намагається створити власну продукцію, яка могла б конкурувати на міжнародному рівні у цій сфері», — заявила Александра О'Донован, провідний транспортний аналітик «Bloomberg».
На другому місці серед активних користувачів електричного транспорту стала Європа, третє місце посідає Північна Америка — 70 та 50 тисяч придбаних екземплярів відповідно.
Експерти «Bloomberg» прогнозують, що якщо попит на електромобілі продовжить зростати такими темпами, то до кінця року світовий продаж вперше перевищить позначку в мільйон екземплярів.
Зростання попиту на електричні транспортні засоби пов'язують одразу з кількома чинниками. По-перше, нещодавно уряди кількох країн оголосили про плани припинити продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, а також ухвалили програми з популяризації електромобілів.
По-друге, практично всі автовиробники анонсували швидкий вихід електричних моделей, а окремі компанії навіть встигли представити нове покоління електромобілів із доволі великим запасом ходу. Це почало приваблювати автовласників, які звикли до довшого пробігу після заправки/зарядки.
Показово, що ще одним чинником стало збільшення зарядних інфраструктур. Вони роблять користування електромобілем більш зручним і комфортним.