Торік у грудні в Китаї стався спалах нової коронавірусної інфекції. Уряд країни своєчасно вжив якнайжорсткіших профілактичних і контрольних заходів, що ґрунтуються на великому досвіді, накопиченому 17 років тому в боротьбі із SARS. Багато заходів перевершили вимоги Міжнародних медико-санітарних правил, що дало змогу ефективно запобігли значно масштабнішому спалаху й поширенню епідемії.
Уряд Китаю надає своєчасну інформацію про епідемію всередині країни й за кордоном, активно реагує на стурбованість усіх сторін і зміцнює співпрацю з міжнародною спільнотою, йдеться у Заяві Посольства КНР в Україні щодо спалаху епідемії пневмонії нового коронавірусу. Одразу було повідомлено Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про епідемічну ситуацію й надано вірусну послідовність генів.
Такий відповідальний підхід заслужив повноцінне схвалення ВООЗ і всіх країн. Китайська сторона надає величезного значення безпеці іноземців у Китаї, повідомляє про епідемічну ситуацію установи різних країн усіма можливими каналами, ділиться інформацією і допомагає долати труднощі. Багато місцевих органів влади відкрили гарячі лінії для надання допомоги іноземним громадянам.
Кілька днів тому ВООЗ оголосила, що епідемія — «надзвичайна ситуація в галузі суспільної охорони здоров’я, що має міжнародне значення». Тож китайські дипломати закликають міжнародне співтовариство, зокрема Україну, утримуватися від зайвої паніки, пов’язаної із заявою ВООЗ. По-перше, її генеральний директор, високо оцінюючи заходи контролю китайського уряду, чітко висловився, що «вищезгадану заяву було зроблено не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах із крихкими системами охорони здоров’я, щоб вони могли посилити протидію епідемії. ВООЗ сповнена впевненості у можливостях Китаю з профілактики та контролю, а заходи, вжиті Китаєм, безпрецедентні. Немає жодних підстав для втручання у міжнародний туризм і торгівлю, і не рекомендовано вживати заходів щодо обмеження міжнародної торгівлі й пересування людей».
По-друге, український уряд ухвалив своєчасні та ефективні заходи для проведення адекватних протиепідемічних перевірок персоналу з відповідних районів перед в’їздом у країну. На сьогодні в Україні не було підтверджено жодного випадку нової інфекції, констатують у посольстві.
Заходи профілактики та контролю в Китаї дають позитивні результати. Медичні бригади з усієї країни прямують у провінцію Хубей на підмогу, медикаменти безперервно надходять, а спеціалізовану лікарню, зведену лише за 10 днів, уже ввели в експлуатацію. Завдяки постійному контролю переміщення людей, продовження вихідних Свята Весни та інших ефективних методів, а також постійному вдосконаленню методів виявлення та лікування на практиці поширення епідемії вдавалося ефективно стримувати й навіть зменшувати.
Посольство Китаю в Україні готове підтримувати тісний зв’язок з відповідними українськими державними відомствами, своєчасно повідомляти інформацію, ділитися досвідом із профілактики й боротьби з епідемією і повною мірою співпрацювати з Україною.
В дипломатичній установі особливо підкреслили, що багато українських друзів, китайська діаспора в Україні, китайські компанії та студенти добровільно надали фінансову й матеріальну допомогу Китаю в боротьбі з епідемією. Тому дипломати це високо цінують і висловлюють щиру подяку.