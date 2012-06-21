Перша партія автобусів налічує 100 екземплярів і, як повідомляє видання TechСrunch, один автобус вміщатиме 14 пасажирів. Керувати транспортними засобами буде автопілот Apollo четвертого покоління. У китайському місті Шеньчжень безпілотні автобуси планується запустити вже в цьому році. Перший маршрут через міські вулиці складе всього три кілометри і включатиме 10 зупинок. В Японії запуск планується провести в першому кварталі наступного 2019 року.
Варто зауважити, що Apollo – досить популярний автопілот з відкритим вихідним кодом (Apollo, до слова використовує в своїх розробках і компанія Jaguar). І саме завдяки автопілоту Baidu може зайняти лідируючі позиції на ринку. Представники Baidu впевнені, що безпілотному транспорту необхідний набір мультимедійних функцій для розваг пасажирів. Подібними властивостями не може похвалитися нині жоден з існуючих автопілотів, але саме Apollo в плані додавання функція є самим гнучким.