Рік тому селяни провінції Шеньсі в північно-західній частині Китаю, вибираючи із земляної канави ґрунт для дорожнього насипу, виявили руїни стародавньої будови. На місце прибули археологи і ідентифікували рештки будівлі як замок династії Мін, що відноситься до періоду XIV - XVII століть. Уже рік на місці проводять рятувальні розкопки, про що повідомляє агентство Сіньхуа.

Виявлений археологами замок розташовується майже в десяти кілометрах від того місця, де в роки правління династії Мін знаходився один з відрізків Великої китайської стіни. Археологи при цьому впевнені, що замок був частиною цієї оборонної споруди. Доказом тому служить єдиний стиль архітектури і деякі особливості будівель.

Незважаючи на те, що замок кілька століть був похований під шаром ґрунту, він прекрасно зберігся. Стіни та підлога з цегли однієї з частин замку постали перед вченими майже в первозданному вигляді, практично без пошкоджень. У південному дворі замку археологи знайшли плиту з каменю з написом, яка свідчила, що тут був розташований храм «Палац Сяньін». Крім цього, вчені знайшли ще один великий двір у цьому ж замку, а також понад тридцять розфарбованих статуй з глини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»