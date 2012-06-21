Астрономи з Китаю, які вивчають космос, змогли створити більш точну версію 3D-карти Чумацького Шляху.
Карту вдалося створити на основі спостереження за зірками-цефеїдами Чумацького Шляху, які у 20 разів більші за наше Сонця, а також яскравіші від нього у100 тисяч разів.
Моніторинг за зірками здійснювався за допомогою інфрачервоного телескопа WISE. Як вважали раніше, галактика є диском, який має діаметр в 1 квінтильйонів кілометрів. Але на створеній карті можна побачити, що форма більше нагадує англійську букву S, тобто з одного боку відбувається закручування вниз, а з іншого – вгору.
Астрономи пояснюють таку форму, тим що внутрішня частина диска галактики обертається. Через це відбувається затягування зовнішнього кільця, яке в результаті скручується. Раніше, за допомогою методу спостереження за цефеїдами, вчені виявили так звану «пустелю» Чумацького Шляху – регіон з рідкісними і дуже старими зірками.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»