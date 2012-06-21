Про це заявив перший віце-прем’єр – міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.
«Говорив сьогодні про будівництво гілки київського метро з Троєщини до аеропорту «Київ» з китайськими інвесторами. Попередня вартість проекту – $2 млрд, 85% з них забезпечуватиме китайська сторона (кредит 20 років під 2% річних), 15% проекту фінансуватиме КМДА», – зазначив Кубів.
За його словами, тепер з аеропорту «Київ» можна буде дістатися з будь-якої точки міста на метро.
Перший віце-прем’єр розповів, що уряд та КМДА мають намір довести проект до кінця. Крім того, найближчим часом група представників компанії, Міністерства економічного розвитку та КП «Київський метрополітен» складе текст остаточної угоди.
«Після підписання ми зможемо почати будівництво», – пояснив Кубів.
Також стало відомо, що протяжність четвертої гілки становитиме