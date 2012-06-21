Майже у третини тих, що заразився коронавірусною інфекцією COVID-19 спостерігалися проблеми з координацією, невиразна мова, а також порушення мозкового кровообігу, помутніння свідомості і слабкість м'язів.
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Про це повідомляє JAMA Neuology з посиланням на китайських вчених, які вивчили дані про 214 інфікованих COVID-19. Йдеться про жителів міста Ухань, що опинилися на лікарняному ліжку. У них спостерігалися не тільки відомі симптоми коронавірусу (підвищена температура, кашель і головний біль), але і неврологічна патологія.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», інкубаційний період COVID-19 становить від 2 до 14 діб, в середньому 5-7 діб. Інфіковані вірусом скаржилися на біль у горлі, нежить, зниження нюху і смаку. У рідкісних випадках відзначаються ознаки кон'юнктивіту.
Перший і найпоширеніший симптом коронавірусу - сильний озноб, температура тіла підвищується до 38 і більше градусів. З такими проявами COVID-19 стикаються більше 90 відсотків пацієнтів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»