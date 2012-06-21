Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумський національний аграрний університет продовжує практичну співпрацю із колегами з Китайської Народної Республіки. Зараз на базі слобожанського вишу група магістрів та аспірантів Піднебесної проводить комплекс дослідів стосовно можливостей і перспектив адаптації українських і китайських сортів таких культур як соя, гірчиця, арахіс, сафлор в різних кліматичних умовах.
Китайська аспірантка Цзя ПейПей, магістри Лі Жуйцзе і Хоу Ханьхань, які торік стажувалися в сумському виші, працюють під керівництвом професора доктора сільськогосподарських наук Андрія Мельника. Свого часу вони заклали польові дослідження, а зараз спільно з молодими науковцями СНАУ відстежують розвиток рослин, аби в умовах зміни клімату мати чітку картину подальшої «поведінки» тих чи інших сільськогосподарських культур.