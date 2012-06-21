Приблизно дві третини випадків інфікування COVID-19 реєструються в регіонах, де середня температура повітря знаходиться в діапазоні 5-15 градусів Цельсія. При цьому, три чверті випадків коронавирусної інфекції фіксуються в регіонах з абсолютною вологістю від 3 до 10 грамів на кубічний метр повітря. До таких висновків прийшли китайські вчені, які з'ясували, які кліматичні умови є оптимальними для поширення коронавирусної інфекції COVID-19 нового типу.
Співробітники Університету Ланьчжоу, групу яких очолив Чжунвей Хуан, вирішили з'ясувати, як саме метеорологічні умови впливають на поширення COVID-19 по земній кулі. Дослідники вивчили дані про 3,75 мільйона випадків зараження, що були зареєстровані з кінця січня до початку травня 2020 року в 185 країнах.
Дослідження показало, що приблизно 60% випадків інфікування коронавірусом були зафіксовані в районах з температурою від 5 до 15 градусів Цельсія. При цьому, приблизно 74% випадків коронавирусу виявили в районах з вологістю від 3 до 10 г / м3.
«Отримані результати вказують на те, що поширення COVID-19 по світу зовсім не обов'язково зупиниться зі зростанням температури. Але крім природних факторів, на поширення нової інфекції впливатимуть й інші чинники», — сказав Хуан.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»