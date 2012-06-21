Досі вважалося, що існує тільки один вид червоних панд (Ailurus fulgens), але тепер з'ясувалося, що ці кумедні істоти діляться на два види. Про існування другого виду котячих ведмедів розповіли біологи з Китайської академії наук у Пекіні, опублікувавши результати свого дослідження у виданні Science Advances.
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Вчені з Піднебесної кажуть, що є звичайні китайські червоні панди, а є – гімалайські. Чим вони відрізняються? Разючих відмінностей немає, але у гімалайських червоних панд світліші морди.
Червона панда (вона ж мала панда або котячий ведмідь) – представник сімейства пандових, яке відноситься до загону хижих істот. Незважаючи на цей факт, червоні панди, які можна порівняти за розміром з домашніми кішками, харчуються в основному рослинною їжею. Чисельність виду становить від двох з половиною до десяти тисяч особин, тому в доступній для огляду перспективі червоні панди можуть повністю зникнути з лиця Землі.
«Важливо зберегти обидва види червоних панд. Для цього потрібно стежити, щоб звичайні червоні панди не схрещувалися з гімалайськими червоними пандами», – відзначають китайські вчені, які підтверджують висновки про існування двох видів котячих панд результатами генетичного аналізу.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", турецькі археологи в ході розкопок древньої церкви Балатлар в Синопі, на півночі країни, виявили кам'яний ковчег. Вчені вважають, що в ньому зберігалися фрагменти хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»