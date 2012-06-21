Вчені виявили на острові Хайнань (Південний Китай) новий вид східно-азіатського еублефара – екзотичної рептилії, що належить до сімейства гекконових. Як повідомило в п'ятницю, 3 серпня, агентство «Сіньхуа», тварину знайшли в центральній частині острова на території покритого лісом карстового району на висоті 200-300 м над рівнем моря.
У світі існує всього 17 видів східно-азіатського еублефара. Аж до недавнього часу вважалося, що тільки два з них (Goniurosaurus hainanensis і Goniurosaurus bawanglingensis) мешкають на острові Хайнань.
Для представників нещодавно відкритого виду характерні особливі форма і будова організму. У довжину тварина досягає 93-97 мм, у нього злегка коричнево-пурпуровий відтінок шкіри з великими чорними плямами. Новий вид вчені назвали Zhoushi Jianhu, що в перекладі означає «Еублефар з роду Чжоу».
«Відкриття нового виду дозволяє нам вважати, що ареал проживання східно-азіатських еублефаров на острові досить поширений. До того ж спрощується розуміння того, як здійснюється процес видоутворення на континентальних островах», – заявив співробітник провінційного управління у справах лісів і пасовищ Чжоу Жуньбан.
Як відзначають представники адміністрації острова Хайнань, систематичні дослідження дозволять виявити нові види рослин і тварин, зокрема і невідомі досі рептилії. Тим самим буде виконуватися одне із завдань, поставлених центральним урядом Китаю – дбати про безпеку і високу ступінь диверсифікації флори і фауни країни.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»