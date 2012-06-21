Фахівці Комітету галузевих відділень Академії суспільних наук Китаю заявили про цікаве відкриття.
Дослідники виявили на розкопаних кістяних фрагментах опис епідемій, що існували в давні часи і способи боротьби з ними.
Йдеться про тексти «цзягувень», які є одними з найстаріших зразків китайської писемності. Записи на черепашачих панцирах і кістках, вчені вперше виявили в 1899 році під час розкопок руїн столиці династії Шан-Інь.
Сучасні вчені змогли розгадати письмена, з яких стало зрозуміло, що в ту пору для боротьби з епідеміями широко використовувалися чаклунство і жертвопринесення.
Однак описуються і протиепідемічні заходи стосовно державного та суспільного ладу.
У древніх текстах рекомендується ізолювати хворого і тільки потім приступати до лікування.
Також в ту пору вже створювалися спеціальні будинки для лікування.
На одній з кістоквчені виявили напис про епідемію хвороби, яка вразила і тодішнього правителя династії Шан-Інь. Було це три тисячі років тому, тому методи боротьби з епідемією передбачали жертвопринесення.
Але були і розумні заходи – наприклад, ізоляція хворих, а також організація спеціальних місць для лікування. Тобто, таке поняття, як карантин, існувало в Стародавньому Китаї вже 3000 років тому.
Фактично древні письмена повідомляють про карантинні заходи.
Китайські вчені виявили згадки про епідеміях 3000-річної давності
Крім того, на виявлених кістках для ворожіння, а також розписаних черепашачих панцирах вчені знайшли опис понад 50 видів різних захворювань.
Там же містився опис симптомів і їх осередки поширення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»