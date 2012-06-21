Для цього в майбутньому пропонується використовувати мікроводорості, за допомогою яких можна створити на непридатному піску кілька сантиметрів родючого грунту за кілька років.
Такі технології відпрацьовані і перевірені десятиліттями практики в пустельних районах Синьцзян-Уйгурському автономному окрузі КНР. Розпилення мікроводоростей над млявими пісками дозволило зупинити процес просування пустелі на величезних територіях.
Мікроводорості «цементують» пісок і починають бурхливе розмноження, створюючи грунт.
«Зазвичай на формування сантиметрового шару грунту йде до ста років, на формування 20 сантиметрів ґрунту – 2000. Однак (за допомогою мікроводоростей) ми знайшли спосіб наростити на голому піску кілька сантиметрів грунту за кілька років», – розповів науковий співробітник Інституту гідробіології при Академії наук КНР Лю Юндін.
За його словами, в окремих районах Сіньцзяну за допомогою розпилення мікроводоростей вдалося збільшити відсоток рослинного покриву з 15% до 80% території.
Вчені впевнені, що використання мікроводоростей буде вкрай перспективною в марсіанських умовах тому, що вони невибагливі, можуть витримувати ультрафіолетове випромінювання і посухи. Крім того, мікроводорості вкрай ефективно виробляють кисень: в 15 разів більше звичайних дерев, а також є прекрасним джерелом протеїну. Ці характеристики мікроводоростей допоможуть вирішити багато проблем перших колоністів на Марсі, вважають дослідники.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»