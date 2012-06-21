Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Китайське місто Ченду, в якому проживає понад 16 мільйонів осіб, є партнером Львова. Медичний туризм і розвиток інновацій стали визначальними в їхній співпраці. Львівський очільник звернувся дo мерії Ченду, як, зрештою, й до всіх поріднених міст, допомогти в подоланні коронавірусної інфекції. І ось надійшов лист з Піднебесної про готовність надати підтримку в цій важливій нині справі не лише для України, а й усього світу.
За інформацією пресслужби Львівської міської ради, китайський Ченду надасть безкоштовно Львову 150 захисних індивідуальних костюмів, майже тисячу респіраторів №95, а також двісті реагентів для ПЛР-діагностики.