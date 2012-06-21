Компанія "General Motors" (США) спільно з "Wuling Motors" і "SAIC" (Китай) випустили перший бюджетний електромобіль.
Про це повідомляє "Electrek".
Двомісний електромобіль отримав назву "Baojun E100". Його ціна становить від п'яти до дев'яти тисяч доларів, у залежності від субсидії. Така автівка повинна стати найдешевшою в серії електрокарів.
"Baojun E100" має невеликі габарити: довжина — 2,4 метра, ширина — 1,5 метра і висота — 1,6 метра. Потужність електродвигуна становить 29 кВт і дозволяє проїхати на одному заряді батареї майже
Автомобіль презентували минулого року в місті Лючжоу. Він зацікавив споживачів через нульові показники шкідливих викидів у атмосферу. А подібні автомобілі в Китаї отримують спеціальну субсидію, що дозволяє купувати їх ще дешевше.
Упродовж п'яти місяців у місті Лючжоу продали 11 446 машин, що дозволило автомобілю стати найпопулярнішим. Сьогодні виробники оголосили, що вони розширюють продажі в інші міста Китаю.