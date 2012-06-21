Про перший зареєстрований випадок захворювання, спричиненого китайським коронавірусом, у нашій країні оголосив учора під час термінового урядового брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Напередодні він оприлюднив інформацію про чотири випадки з підозрою на зараження. У вівторок цю підозру підтвердили в однієї людини. «Усі матеріали й зразки передано у вірусологічну лабораторію ВООЗ. Але оскільки випадок зареєстровано в Україні, то ми розпочали працювати з тими, з ким контактувала ця людина». Контакти відстежено, дружина хворого перебуває вдома в самоізоляції без симптомів ГРВІ. За нею також спостерігають фахівці, готові будь-якої миті надати їй кваліфіковану допомогу.
Родина з Чернівців подорожувала Італією з 21 лютого. Після прибуття на батьківщину 26 лютого всі почувалися добре. 28 числа у чоловіка з’явилися перші симптоми грипу — лихоманка й сухий кашель. 29 лютого його було госпіталізовано.
Раніше в Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією, які повернулися з Італії та могли контактувати з хворими на недугу, спричинену коронавірусом. За підсумками перевірки в ушпиталених жителів області інфекції не виявили, повідомляє Укрінформ.
Ставитися до власного здоров’я відповідально вкотре закликала й профільний міністр Зоряна Скалецька. Вона звернулася до тих співгромадян, які ще не уклади відповідних декларацій, із проханням не зволікати з вибором сімейного лікаря, щоб отримувати оплачену державою медичну допомогу.
На 1 березня 2020 року декларації із сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців. Але цього недостатньо для убезпечення себе від сюрпризів долі. Адже 1 квітня розпочнеться наступний крок змін у системі надання медичної допомоги, а саме: розпочне роботу Програма медичних гарантій, повідомляє пресслужба МОЗ.
«Маючи направлення сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити аналізи, діагностику, одержати ліки», — підкреслила Зоряна Скалецька.