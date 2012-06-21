Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Коли в липні позаминулого року міський голова Сум Олександр Лисенко та старший консультант Муніципального народного уряду китайського міста Сіньсян Чжан Гуовей підписували Меморандуми про співпрацю та побратимські відносини між містами, наголошувалося, що ці документи стануть також основою для майбутньої взаємодопомоги.
І ось досягнуто перший результат домовленостей. Днями до міста над Пслом надійшов гуманітарний вантаж із Китаю — 10 тисяч індивідуальних захисних масок, яких особливо гостро потребують сумські медики в умовах протистояння коронавірусній пандемії.
Надіслане передали дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди, де медичний персонал із вдячністю прийняв актуальний дарунок китайських побратимів.