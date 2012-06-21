Ракета-носій із супутником HY-1C на борту успішно стартувала з космодрому Тайюань у північній китайській провінції Шаньсі. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на агентство Xinhua.
Запуск відбувся в 11:15 за місцевим часом (7:15 за Києвом). Супутник вже вийшов на задану орбіту.
Апарат виконуватиме завдання з моніторингу змін кольору і температури океанської поверхні, а також вивчатиме екологію прибережних вод Китаю. Крім того, екстрені служби зможуть застосовувати дані супутника для ліквідації наслідків катастроф на морі.
На орбіті апарат перебуватиме п'ять років. Він став першим у новій серії китайських супутників, які використовуватимуться для спостережень за водами і змінами клімату.
У ніч на 23 серпня ракета-носій Vega доставила на орбіту європейський супутник Aeolus, призначений для вивчення атмосфери Землі і складання точних прогнозів погоди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»