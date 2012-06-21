У Великобританії вперше в історії цієї країни виявили рештки птерозавра — стародавнього літаючого ящера, кістки якого знаходили раніше в основному в Китаї та Бразилії.
Дослідження опубліковане в журналі Cretaceous Research, а коротко про знахідку розповідає Phys.org. Це сенсаційне відкриття зробила студентка з Університету Портсмута Меган Джейкобс.
Прогулюючись островом Уайт зі своєю собакою Меган звернула увагу на незвичайний камінь. Студентці, яка вивчала палеонтологію, здалося, що він схожий на скам'янілу щелепу.
Знахідку вивчили в лабораторних умовах. У результаті вчені прийшли до висновку, що «камінь» дійсно є скам'янілістю стародавньої істоти. Більше того, з’ясувалося, що кістка належала птерозаврові.
Раніше на території Британії рештки цих істот не знаходили. Як правило, такі скам'янілості зустрічаються в Китаї. Крім того, знаходили їх в Бразилії. Аналіз показав, що знайдений ящір був беззубим.
Ймовірно, він належав до тієї дивної групи птерозаврів, які народжувалися з зубами, але з віком позбавлялися їх. У минулому році команда з того ж Університету Портсмута виявила аналогічний зразок у Марокко. Той вид назвали Afrotapejara. Знову виявлений зразок з британського острова Уайт отримав назву Wightia declivirostris.
«Хоча це всього лише фрагмент щелепи, вона має всі характерні особливості даної групи, — каже Меган Джейкобс. — Зокрема, у ній видно численні крихітні отвори, в яких знаходилися дрібні органи чуття».
Крім того, схоже, що знайдений птерозавр мав тонкий, зігнутий і загострений дзьоб. Вчені вважають, що зовні він був схожий на беззубих птерозаврів, знайдених саме на території Китаю, а не Бразилії.
Імовірно, у цього ящера був великий гребінь на голові, причому його розмір міг бути вдвічі більшим за самий череп. Вчені також припускають, що ці гребені були яскраво забарвлені і були відмітною ознакою статі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»