67-річна китаянка стала найстарішою матір'ю в країні, повідомляє South China Morning Post.
Жителька провінції Шаньдун народила дівчинку вагою 2,6 кілограма. Її 68-річний чоловік розповів, що не розраховував на появу дитини і вважає його «подарунком небес». Він зізнався, що вони з дружиною вирішили назвати дочку Тіансі, що означає «дарована богом». Його дружина зізналася, що вагітність далася їй дуже важко.
Зараз за станом новонародженої спостерігають медики. Батько дівчинки – адвокат, а мати – медсестра. У пари вже є дорослі син і дочка, а також кілька онуків.
Попередньою рекордсменкою в Китаї вважалася 64-річна жінка, яка народила сина в 2016 році.
Незважаючи на поважний вік, найстаршою матір'ю в світі китаянці з провінції Шаньдун стати не вдалося – нею як і раніше вважається 75-річна жителька Індії, яка народила від 80-річного чоловіка. Попередній світовий рекорд належить її землячці. Жителька штату Андхра-Прадеш народила двійню в 74 роки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»