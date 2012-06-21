«В Українському гідрометцентрі повідомили, що 18 грудня в Києві очікується ускладнення погодних умов. Вранці та вдень прогнозують сильний сніг, заметіль, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах можлива ожеледиця. Очікується також утворення снігового покриву висотою 5-10 см» , – повідомляють в КМДА .
З огляду на погодні умови, управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує дотримуватися основних заходів безпеки в разі виникнення ожеледиці на дорогах та пішохідних зонах міста. Водіям радять дотримуватися на дорогах швидкісний режим, дистанцію, знижувати швидкість до мінімуму при наближенні до пішохідних переходів або місць розташування дитячих установ. Пішоходам радять ходити не поспішаючи, не тримати руки в кишенях (це допоможе мінімізувати ризик падіння і отримання важких травм), обходити металеві кришки люків, на яких висока ймовірність посковзнутися.