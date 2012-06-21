Цими вихідними, 11 та 12 листопада, за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Зокрема, ярмарки відбудуться:

11 листопада (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. М. Закревського (у межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);

Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;

Оболонському районі – вул.  Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. С. Бандери (біля Куренівського парку);

Печерському районі – вул. К. Білокур;

Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах М. Донця та Героїв Севастополя);

Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

12 листопада (неділя) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

Печерському районі – вул. І. Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38. 