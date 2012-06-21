Цими вихідними, 11 та 12 листопада, за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, ярмарки відбудуться:
11 листопада (субота) у:
Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
Деснянському районі – вул. М. Закревського (у межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
Подільському районі – просп. С. Бандери (біля Куренівського парку);
Печерському районі – вул. К. Білокур;
Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах М. Донця та Героїв Севастополя);
Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
12 листопада (неділя) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі – вул. І. Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.