У столиці зняли карантин з кількох релігійних закладів, закритих раніше через спалахи захворювання на коронавірус. Зокрема, у Києво-Печерській Лаврі, Іонінському та Свято-Покровському чоловічих монастирях. А до того там провели повну дезінфекцію.
Про це під час брифінгу 26 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, протягом усього періоду карантину було зроблено понад 1 тисячу досліджень ПЛР-тестами для священнослужителів. А завдяки вчасно проведеним протиепідеміологічним заходам і дотриманню норм суворого карантину вдалося локалізувати осередки спалаху хвороби.
Він також нагадав, що уряд дозволив проводити служби в храмах з чітким і повним дотриманням регламентів і санітарних вимог. Тому він вкотре звернувся до священнослужителів усіх конфесій із закликом берегти життя і здоров’я своїх парафіян, а отже не збирати у храмах надто велику кількість людей, щоб не спровокувати нових спалахів хвороби.
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«Урядового кур’єра»