У березневих платіжках за комунальні послуги кияни побачать новий рядок – нарахування за обслуговування комерційних приладів обліку теплової енергії та гарячого водопостачання. Комерційні прилади – це будинкові прилади обліку. Тож, відповідно до закону України, обслуговування, повірка, ремонт цих приладів відбуватиметься за рахунок внесків споживачів, які сплачуватимуться окремо. Це стане механізмом, який дозволить утримувати ці прилади у працездатному стані.
Про це під час брифінгу 8 квітня повідомив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.
Він нагадав, що в столиці майже 90% споруд обладнані будинковими приладами обліку. А внески на їх утримання були затверджені розпорядженням КМДА. Такі внески встановлено індивідуально для кожного будинку. Розмір залежить від типу приладу обліку, а також кількості споживачів у будинку. Вони розраховуються на один особовий рахунок. У середньому це буде майже 30 гривень на квартал на одну квартиру. Тобто в межах 10 гривень на місяць. Тож у березні кияни сплатять за березень-квітень-травень, а наступні нарахування отримають у червні – на другий квартал 2020 року.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»