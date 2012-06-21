Платформу емоційної підтримки, яку нещодавно запустив освітній хаб столиці, відвідали вже понад 12 тисяч користувачів. Це не лише кияни, хоча їх – 75%, а й жителі 12 інших регіонів України та 14 іноземних країн. І фахівці столиці нікому не відмовляють у допомозі.
Про це під час брифінгу 15 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, найчастіший запит – це онлайн-курси, а також психологічна допомога. 50% тих, кому вона потрібна, за даними психологів, скаржаться на страх через пандемію і потоки негативної інформації в інтернеті та ЗМІ; 17% стривожені проблемами дистанційного навчання; 15% потребують допомоги через насильство в родині.
Саме тому на сайті додали окрему послугу «Індивідуальні консультації щодо випадків домашнього насильства». Її надають фахівці, які спеціалізуються на вирішенні саме таких питань.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»