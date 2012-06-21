Заборгованість столичних споживачів за теплову енергію на 1 жовтня становила 2,6 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба Київенерго.
«Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду мають населення і ЖЕО столиці — 1,3 мільярда гривень та 682 мільйонів гривень відповідно», — йдеться в повідомленні.
Борг організацій, які фінансуються з держбюджету, становить 34,2 мільйона гривень, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій за тепло- та електроенергію — 432,39 мільйона гривень.
«Критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду зберігається в Святошинському (175,7 мільйона гривень) і Деснянському (177,3 мільйона гривень) районах», — йдеться в повідомленні.
При цьому у перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією за опалення і гарячу воду мають мешканці Печерського району — 2,45 тисяч гривень.
«Серед житлових будинків максимальну заборгованість накопичили споживачі Подільського району — 5,3 мільйона гривень (вулиця Вишгородська, 45), Печерського — 2,4 мільйона гривень (вулиця Євгена Коновальця, 44а) та Солом'янського — 1,7 мільйона гривень (вулиця Михайла Донця, 2А)», — додали у прес-службі.
Як відомо, раніше Київенерго заявляла, що цього року початок опалювального сезону для закладів соціальної сфери ускладняється різницею закупівельної та передбаченої в тарифі ціни газу.