Його шукали чотири дні — із 7 січня, коли зв’язок з ним і його товаришем було втрачено. Товариша рятувальники знайшли через день, а 36-річного Ігоря Грищенка, киянина, тренера з лижного спорту та президента асоціації екстремальних видів спорту, який зник поблизу гори Гимба на межі Свалявського та Воловецького районів, не вдавалося ніяк.
Залучили величезні сили: впродовж 9 січня пошуки проводили три групи з майже 40 рятувальників та семи одиниць техніки. Зниклого туриста розшукували гірські пошуково-рятувальні відділення із села Нижні Ворота, міст Мукачево, Рахів, Ужгород та селища Міжгір’я. Їм допомагали фахівці спеціалізованого центру швидкого реагування з міста Дрогобич Львівської області та шестеро волонтерів. До пошуків долучилися працівники чотирьох держлісгоспів. Щоб знайти людину, задіяли навіть поліцейських собак. А коли в горах розвіявся туман, рятувальники ДСНС здійняли у повітря гелікоптер Мі-8.
Надію, що Ігор Грищенко живий, підтримав телефонний дзвінок його другові, який пролунав 9 січня. Зниклий повідомив приблизне місце свого перебування — літня хатинка у горах.
На п’ятий день пошуків лижника зі столиці таки знайшли живим. Це зробили лісівники ДП «Свалявське ЛГ», зокрема лісничий Березниківського лісництва Іван Дукай, його помічник Петро Семенюк, а також місцеві жителі брати Іван та Михайло Гаджеги. Про це повідомила заступник директора лісового господарства Свалявського держлісгоспу Вікторія Білоусова.
Киянин Ігор Грищенко зупинився у мисливському будиночку на території лісового фонду Березниківського лісництва в урочищі «Куртацька». Від місця катання він подолав близько 15 кілометрів, що й дезорієнтувало учасників пошуків.
Лижника відшукали в будиночку на сінокосі лісівники. Точні координати надав майстер лісу Міжгірського держлісгоспу Михайло Гимба.
— Те, що знайшли киянина саме лісівники, вкотре доводить, що вони знають ліс найкраще, — сказала очільник прес-служби Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова. — Однак саме завдяки злагодженій спільній роботі лісівників, рятувальників, місцевих жителів та кінологів пошуки були успішними.