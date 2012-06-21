Із столиці надходять тривожні новини. Так, за минулу добу кількість киян, у яких підтверджено зараження на коронавірус, збільшилася на 79 осіб, з них 6 медиків. Також, на жаль, кількість летальних випадків – 2. Загалом у столиці вже 495 лабораторно підтверджених хворих на COVID-19.
Про це під час брифінгу 13 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Захворіли 22 жінки віком 26-66 років та 57 чоловіків 18-74 роки. З них до медзакладів столиці госпіталізовано 7 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Очільник столиці наголосив, що з випадків інфікування, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській лаврі. Тобто там вже понад 90 підтверджених випадків.
«Місто сьогодні направить до лаври мобільні рентгени та бригаду медиків для забору зразків на ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання», – наголосив Віталій Кличко.
Він також повідомив, що за рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій столиці, Києво-Печерська лавра закривається на карантин. І звернувся до правоохоронців Києва, щоб вони проконтролювали дотримання цього рішення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»