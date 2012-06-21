У порівнянні з попередніми днями, кількість киян, які мають підтверджений діагноз зараження на COVID-19 збільшилася майже втричі. Загалом маємо 335 хворих. Зокрема, за минулу добу захворіла ще 41 людина, двоє з яких – медики.1 випадок, на жаль, летальний.
Про це під час брифінгу 9 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
За його словами, серед захворілих 11 жінок у віці 26-71 рік та дівчинка, якій лише півроку, а також 29 чоловіків віком 36-70 років. До лікарень госпіталізовано 6 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.
Віталій Кличко зауважив, що серед тих, хто захворів за добу, що минула, 26 випадків зафіксовано у Києво-Печерській Лаврі. «Важко уявити, яким довгим може бути подальший ланцюг передачі інфекції», – наголосив він та вкотре закликав вірян під час святкування Великодня залишатися вдома, щоб після свят ситуація різко не загострилася.
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