У медзакладах столиці вже розпочали практику обов’язкового тестування на коронавірус усіх хворих на запалення легенів і різні види пневмонії. Таких нині в лікарнях Києва майже 400. У всіх цих пацієнтів вже відібрано зразки для проведення лабораторних досліджень. Про це під час брифінгу 3 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Лікарі зауважують, що не всі випадки пневмонії спричинені захворюванням на коронавірус. А щороку у світі на неї хворіють понад 450 мільйонів людей. Це 7% від усього населення планети. Захворювання також стає наслідком близько 4 мільйонів смертей щороку. І це варто знати, аби уважно і відповідально ставитися до свого здоров’я, наголосив столичний голова. І закликав киян при виявленні в себе чи рідних перших ознак запалення легенів або пневмонії одразу ж звертатися до лікаря.
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«Урядового кур’єра»