У столиці лабораторні дослідження з ПЛР-тестами нині проводять три лікарні – Олександрівська лікарня, міська лікарня №4 та Київський міський лабораторний центр МОЗ України. Нині там використовують тести й реактиви, які місто закупило в Китаї та Південній Кореї. Поки що на потреби Києва цих тестів вистачає.
Про це під час брифінгу 27 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Проте, за його словами, лабораторії нині працюють практично в режимі «нон-стоп». Щодня в них проводять понад 400 тестів, а вчора, наприклад, опрацювали майже 700 зразків. Загалом за час пандемії у столиці зробили майже 12,7 тисячі ПЛР-тестів. Тому їх запаси слід весь час поповнювати.
Відбір зразків у місті проводять і мобільні бригади медиків, які виїжджають за викликом додому до пацієнтів із підозрою на зараження. Наприклад, вчора, такі бригади відібрали 160 зразків з підозрою на COVID-19. Загалом від початку роботи мобільних бригад ними відібрано понад 4,7 тисячі зразків біоматеріалу.
Перша партія українських ПЛР-тестів вже надійшла до фахівців МОЗ. За словами профільного міністра, це майже 450 тисяч тестів, які передають до лабораторій по всій Україні. Їх виготовили в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. А ось столиця поки що таких тестів не отримала. Хоча саме в Києві проводять щодня найбільшу кількість тестувань, і дуже потрібно поповнення їх запасів. Адже одному хворому потрібно зробити мінімум три таких тести.
Отже, столичні медики чекають на вітчизняні ПЛР-тести.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»