21 червня у Києві на Позняках сталося велике лихо — вибух у житловому будинку. На жаль, троє людей загинули. Доля ще двох киян поки що залишається невідомою.
Про це під час брифінгу 22 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Рятувальники вже добу працюють на місці трагедії: розбирають завали, шукають людей під уламками, які можуть там перебувати. На всіх поверхах будинку встановили зміцнювальні балки, аби споруда не обвалилася. Також фахівці обстежують сусідні будинки, визначають, у якому вони стані і чи безпечні для проживання. Фахівці кажуть, що будинок, у якому стався вибух, мабуть, доведеться демонтувати.
Очільник міста перебував на місці події вчора вдень і ввечері. Він наголосив, що місто надає допомогу всім постраждалим мешканцям. Так, до інтернату на Харківському шосе переселили вже 56 мешканців зруйнованого будинку. Загалом там є 70 місць і створюються належні умови. Є ліжка з постільною білизною, душові. А волонтери забезпечують переселених засобами особистої гігієни. Столична влада також забезпечує їх харчуванням та необхідними медикаментами. А Укрзалізниця, багато співробітників якої проживали в тому будинку, надала номери в готелях.
Віталій Кличко також повідомив, що зранку 22 червня він був на нараді у Прем’єр-міністра, де розглядався варіант надання допомоги тим, хто втратив житло. Так, половину коштів на житло для них може надати місто, а другу половину — уряд. За словами очільника міста, Прем’єр-міністр підтримав таку пропозицію.
Київ готовий надати 30 мільйонів гривень з Резервного фонду, а очільник уряду пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави. Віталій Кличко також висловив співчуття родинам загиблих.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»